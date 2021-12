Rai, brilla il supermacho Cucchiuoni: Brindisi batte Giletti e la Marcuzzi...

Ascolti tv, media del 24 di share e punte del 25 nella edizione serale per il Tg1 di Monica Maggioni

Parte a razzo il Tg Uno a forma Monica Maggioni. Interviste a tutto campo, interventi della direttora che aiuta a decodificare la politica nazionale ed estera forte del suo pedegree di inviata di guerra, e ascolti ottimi con una media del 24 di share e punte del 25 nella edizione serale.

Giuseppe Brindisi conduttore di Zona Bianca agguanta il 4,1 di share in prima serata duellando con un mostro sacro come Massimo Giletti. Forse soddisfazione del lungimirante marketing Mediaset che in pochi mesi ha dato vita all'ennesimo brand informativo in grado di competere a testa alta nel mare magnum dei talk.

Chi sono i giornalisti piu amanti dalle persone trans? Secondo un sondaggio di una rivista di settore spiccano molti volti del Tg 2 diretto da Gennaro Sangiuliani. Il variopinto mondo delle transgender, delle crossdresser e delle trans si 'accende' particolarmente per i mezzobusti Gianmarco Sicuro, Piegiorgio Giacovazzo e il super 'macho' Fabio Chiucchioni.

Alessia Marcuzzi potrebbe approdare in Rai. Sciolto il rapporto di collaborazione decennale con Mediaset, la brava show girl è stata adocchiata dai vertici della tv pubblica per una ipotesi di varietà in prima serata o addiritttura una striscia di cucina. Sembra che qualcuno le abbia consigliato di evitare certe uscite 'hard' per non danneggiare una trattativa che potrebbe segnare un passaggio clamoroso.