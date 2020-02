Rai, Coronavirus: task force mediatica per informare sull'epidemia h24

Il Coronavirus miete vittime anche in Italia e la Rai, dopo la sollecitazione di affaritaliani (clicca qui per leggere) attiva una task force per affrontare l'impatto aziendale rispetto al coronavirus. Tale task force si è riunita questa mattina per valutare la situazione, istituire una modalità di monitoraggio costante e perfezionare la policy aziendale, che sarà resa nota a breve, a tutela dei lavoratori con indicate le linee guida operative.

Del gruppo, apprendiamo da un comunicato ufficiale dell'azienda, coordinato dal dg Corporate Alberto Matassino, fanno parte il Responsabile del Servizio Sanitario Aziendale Paolo Bianco, il Chief Operation Officer Roberto Cecatto, il direttore Safety & Security Maurizio Cenni, il direttore editoriale Coordinamento Palinsesti Televisivi Marcello Ciannamea, il direttore di RaiNews Antonio Di Bella, il direttore della Comunicazione Marcello Giannotti, il vicedirettore della Tgr Claudio Lanza, il vicedirettore di Rai2 Massimo Lavatore, il direttore Affari Legali e Societari Francesco Spadafora, il direttore Risorse Umane ed Organizzazione Felice Ventura e il direttore Infrastrutture Immobiliari e Sedi Locali Alessandro Zucca".

Quanto ai programmi televisivi che si occuperanno direttamente dell'emergenza, domani a Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio, vedrà ospiti il governatore Fontana e il virologo Burioni, mentre su Rai3 Lucia Annunziata condurrà uno speciale della trasmissione Mezz'ora in più, con gli aggiornamenti sull'evolversi dell'epidemia in Italia. Tra gli altri, saranno ospiti di Lucia Annunziata il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il membro del comitato esecutivo dell'Oms Walter Ricciardi, il responsabile scientifico dell'Ospedale Spallanzani Giuseppe Ippolito, la virologa Ilaria Capua, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e il geologo Mario Tozzi. Nel corso della puntata collegamenti e servizi filmati.

Anche Rai2 parteciperà con uno Speciale Coronavirus a cura del Tg2 in onda questa sera in prima serata su Rai2. In studio esperti del mondo scientifico, assieme a collegamenti dalle zone italiane interessate ai contagi e dall'estero a partire dalla Cina. Sono previsti inoltre reportage servizi dalle regioni interessate.

Oltre ai continui aggiornamenti in diretta del canale all-news RaiNews24, domenica alle 15, su Rai1, in sostituzione del programma Passaggio a Nord-Ovest, andrà in onda uno Speciale Tg1, con collegamenti in diretta da Codogno e da Vo' Euganeo, i due focolai del virus in Italia. Su Rai3, invece, alle 18, al posto di "Per un pugno di libri", andrà in onda uno Speciale Tg3 condirette dalla Lombardia e dal Veneto, con interventi in studio di esperti di epidemiologia.