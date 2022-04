Rai-Damilano, ancora polemiche sul cachet: viale Mazzini nega e svela la cifra

Damilano, la Rai contesta lo stipendio di 50 mila euro al mese e svela la reale cifra dell'accordo

Il caso di Damilano, che da questo autunno andrà alla conduzione di una striscia informativa di dieci minuti su Rai3, continua a far discutere. L’ex direttore dell’Espresso, dopo le proteste per il suo approdo in Rai, fa insorgere polemiche, social e non solo, per le cifre del suo contratto. Il cachet di Marco Damilano si aggirerebbe, secondo alcune fonti, sui 50 mila euro al mese.

Ma ci sono novità. Da viale Mazzini sarebbero arrivate contestazioni riguardo le cifre presenti sul contratto dell’ex Espresso, facendo capire che l’accordo sottoscritto da Marco Damilano preveda un compenso annuale inferiore al tetto dei 240mila euro.