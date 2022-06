Rai, Guaccero e Luca & Paolo fuori dai palinsesti: tu chi vorresti rivedere?

Palinsesti Rai, tutti i conduttori scaricati da viale Mazzini: da Autieri a Costamagna, passando per Luca e Paolo

Tante conferme, ma anche qualche arrivederci. Ieri la Rai ha presentato i palinsesti della stagione 2022-2023. Ebbene, come ogni anno, c’è chi tra i conduttori ha convinto abbastanza per rimanere in onda e chi, invece, non sarà più sotto i riflettori di viale Mazzini. Tra questi, Serena Autieri con il suo “Dedicato”, partito come test estivo, che però non ha convinto il pubblico del sabato pomeriggio di Rai1.

Sul fronte giornalistico, nonostante la buona prova, Luisella Costamagna non tornerà a settembre alla conduzione di “Agorà”. Al suo posto, infatti, andrà Monica Giandotti, voluta con forza dall’ex direttore Mario Orfeo, poi rimosso dalla guida del genere Approfondimenti in favore di Antonio Di Bella. La giornalista aveva già condotto lo spazio politico di Rai3, nella versione estiva, migrando poi su Rai1 per guidare “Unomattina” con ascolti molto deludenti.

La dirigenza ha colpito duramente anche “Detto Fatto” che, dopo dieci edizioni di onorata carriera, chiude definitivamente. E anche la sua conduttrice, Bianca Guaccero, non figura in nuovi impegni nel palinsesto. Al suo posto, come riporta il Fatto, spazio a “Bella Mà” di Pierluigi Diaco.

Dopo la chiusura di “Quelli che il calcio”, andato in onda per l’ultima volta il 2 dicembre, nessun titolo nuovo per Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La coppia comica era apparsa già dopo poche settimane a “DiMartedì” su La7 per curare la copertina comica del talk show. Tra gli assenti anche Giancarlo Magalli, dopo l’uscita da “I Fatti Vostri” aveva condotto il quiz “Una parola di troppo”, una partecipazione da concorrente a “Il Cantante Mascherato”, oltre alla presenza come voce narrante de “Il Collegio”.