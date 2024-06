Rai vs Mediaset, guerra degli ascolti tv. Viale Mazzini: "Noi leader nel 2024"

"La Rai nei primi cinque mesi del 2024 si conferma primo editore televisivo in Italia, distanziando le reti Mediaset nell’intera giornata e nel Prime Time". E' quanto si legge in una nota di viale Mazzini.

"Pur avendo tre reti specializzate in meno rispetto al maggiore competitor e ben quattro dedicate solo al Servizio pubblico, quindi non omologabili alle reti commerciali di Mediaset, Rai si conferma leader negli ascolti. Considerando le reti generaliste, la Rai ha circa 5 punti di vantaggio su Mediaset nell’intera giornata e ben oltre 7 punti di vantaggio nella prima serata. Va evidenziato come sia aumentato il divario tra Rai 1 e Canale 5 nel prime time rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel 2024 Rai 1 ha fatto registrare un 7,3% di share rispetto a Canale 5".

