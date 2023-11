Rai, Insinna verso l'Eredità: salta Insegno dopo il flop di ascolti

Rai, cambia tutto. Insinna alla conduzione dell'Eredità. Salta Insegno dopo il flop del "Mercante in fiera"

Inizia il valzer di poltrone a viale Mazzini. Niente più Pino Insegno, alla guida dell’Eredità, in onda da gennaio, sarebbe in pole position Flavio Insinna. A rivelarlo è il Corriere, che spiega anche le motivazioni dietro il cambio di idea.

Insegno, reduce da una stagione catastrofica con “Il mercante in fiera”, sarebbe “mal visto” dai vertici Rai per prendere le redini di uno dei programmi più visti di Rai 1. Tra l’altro, a decidere non sarebbe solo viale Mazzini, in quanto a essere titolare del format è la casa di produzione Banijay.

Ma non è tutto. Il Corriere, infatti, anticipa anche il ritorno di Massimo Giletti, Renzo Arbore e Giovanni Minoli. Ma anche la suggestione di Alessandro Baricco