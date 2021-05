Rai, la lettera della Ue: "Preoccupante analfabetismo del servizio pubblico"

Il servizio sull'Unioneeuropea andato in ondata su Rai 2 durante la trasmissione Anni 20 e'diventato un caso istituzionale. I capi degli uffici di rappresentanzain Italia del Parlamento europeo, Carlo Corazza, e della Commissione europea, Antonio Parenti, hanno infatti scritto una lettera al direttoredi Rai 2, Ludovico di Meo, per esprimere "con rammarico la grandesorpresa per il contrappunto di Anni20, a firma di Antonio Rapisarda" esi sono detti preoccupati dall' "analfabetismo europeo da parte del servizio pubblico". Il servizio, a detta dei due rappresentanti delleistituzioni Ue, riguardava "un tema sinceramente difficile da definireche spaziava dal cibo al vino, citando in modo poco preciso legislazioneeuropea, fino ai vaccini per il Covid, al codice per gli appalti, aicampi Rom e al Recovery Plan". "Le deduzioni tratte nel servizio -continua la lettera - si basano su elementi falsi, tendenziosi ototalmente travisati".