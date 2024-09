Rai: Mara Venier - non solo Domenica In - al via un dating show per over 60

Rai: Mara Venier - non solo Domenica In. Arriva un dating show per over 60

Mara Venier non avrà solo Domenica In tra i suoi impegni televisivi di questa nuova stagione. La conduttrice sarà infatti anche alla guida di un nuovo programma: 'Le stagioni dell'amore'.

Rai, Mara Venier e il dating show "Le stagioni dell'amore": quando parte e di cosa si tratta

Qualche dettaglio sulla nuova sfida tv di Mara Venier: uno speed dating show dedicato agli over 60 che partirà su Rai1 a novembre. "E' un format originale, in cui i protagonisti si incontreranno attraverso avatar con i volti di 20enni, che saranno scelti in base alla fotografia dei veri protagonisti da giovani", spiega Angelo Mellone, direttore intrattenimento day time, nel corso della conferenza stampa di 'Domenica In' che parte il 15 settembre alle 14 su Rai 1 e sarà l'ultima con Mara Venier alla guida.

Le stagioni dell'amore, come si diceva, debutterà a novembre sulla Rai: "inizialmente avevo detto di no perché l'impegno con 'Domenica In' è tanto, però mi andava di sperimentare qualcosa di diverso. Lo registreremo a Milano, è uno show curioso. Chi di noi non ha mai vissuto le stagioni dell'amore?", dice Venier, che non sarà conduttrice ma narratrice. "Spiegherà le storie ed introdurrà i protagonisti. Abbiamo scelto lei perché è l'incarnazione del diritto degli over 60 di trovare e vivere l'amore", conclude Angelo Mellone.