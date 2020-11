Rai, Pierluigi Colantoni verso la direzione di Nuovi Format

Tra le nuove nomine in Rai, il cda ha proposto Pierluigi Colantoni, vicedirettore della direzione creativa (promo aziendali) alla direzione Nuovi Formati. La nomina proposta dall'amministratore delegato Salini, arriva in seguito al via libera del CdA di ieri 11 novembre, insieme alla nomina di Maria Pia Ammirati alla direzione di Rai Fiction.

Colantoni, in Rai da oltre 20 anni e con esperienze anche in agenzie pubblicitarie, prima del suo ingresso in Rai, si è occupato di Saatchi & Saatchi, rete multinazionale britannica di comunicazione e pubblicità e con sede attuale a Londra e l'allora D’Adda Lorenzini Vigorelli BBDO.



Sono stati inoltre designati i nuovi vicedirettori di Rai 1 e Rai 2. Il manager Angelo Mellone si va ad aggiungere agli attuali vicedirettori della rete ammiraglia, mentre per Rai 2 sono stati nominati Adriano De Maio e Giorgio Buscaglia.