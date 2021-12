Media, "Quelli che" chiude per sempre: addio al trio Luca-Paolo-Ceran

Rai, addio a "Quelli che" dopo 28 anni: ascolti e share troppo bassi. Si scioglie il trio Luca-Paolo-Ceran

“Quelli che” chiude per sempre i battenti. La puntata di domani, venerdì 2 dicembre, sarà l’ultima del programma dopo 28 anni di attività. Il programma, nato dalla costola di “Quelli che il calcio”, inizialmente collocato al lunedì col titolo “Quelli che il lunedì” e, successivamente, spostato al giovedì con l’eliminazione del giorno di riferimento, ha pagato a caro prezzo i bassissimi ascolti e una impostazione sul fronte dei contenuti decisamente confusionaria.

Ma all’inizio le cose non dovevano andare così. I saluti sarebbero dovuti essere il 9 dicembre, con una parziale garanzia di ritorno nel 2022, almeno per un ultimo test. Poi, però, qualcosa è cambiato e Viale Mazzini (storica sede della Rai) ha deciso per lo stop definitivo.

“Quelli che”, comunque, non ha mai avuto vita facile. Sospeso prima per fare spazio a uno speciale sulle elezioni amministrative, per poi essere costretto a registrare a causa dello sciopero del personale del centro di produzione della Rai di Milano, la trasmissione ha dovuto fare i conti pure con gli Atp Finals di tennis. Insomma, una corsa ad ostacoli, cui si è aggiunta la scelta di non andare in diretta, scollegandosi completamente dalla strettissima attualità. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran si sono pertanto ritrovati a gestire una sorta di contenitore che molti hanno osato definire "vuoto e senza identità".

“Quelli che il calcio”, scrive tvBlog, avrebbe festeggiato i trent’anni d’esistenza nel 2023. Un’avventura cominciata con Fabio Fazio e poi proseguita con Simona Ventura, passando poi per Victoria Cabello, Nicola Savino e la Gialappa’s Band, senza dimenticare, per l’appunto, il trio Luca-Paolo-Ceran.