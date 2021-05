Rai, Santoro sta con Fedez. "Una palude. Finiti i tempi de La Piovra e Biagi"

Fedez trova un nuovo alleato nella sua battaglia contro la Rai, che avrebbe cercato di censurare le sue parole di accuse ai leghisti per frasi omofobe, nel tentativo di ostacolare il Ddl Zan. "Polemiche ridicole. Fedez - spiega Michele Santoro alla Stampa - ha posto una domanda alla quale tutti noi dobbiamo dare una risposta. Posso dire quello che ho deciso di dire? Ha fatto quello che in tutto il mondo fanno artisti, attori, giocatori di basket: contrastare il potere. La sinistra e il Movimento 5 stelle avrebbero dovuto dare risposte a questa domanda ben prima del suo intervento, invece di normalizzare la Rai assoggettandola al pensiero unico. Oggi non c'è neanche bisogno di esercitare censure perchè tutto quello che si produce è già stato pensato per accontentare chi governa il network. Per non parlare della telefonata con la dirigente Rai, la perfetta fotografia della situazione. Lui che chiede posso e lei che non sa che pesci prendere".

Il video del 2014, quando un ancora poco conosciuto Fedez, ospitato in una trasmissione di Michele Santoro, discusse animatamente con il senatore Giovanardi, schierandosi per il sì alla liberalizzazione delle droghe leggere.

"La soglia dello scandalo - prosegue Santoro alla Stampa - è bassissima. Pur di far accettare le loro proposte tutti si adattano per sopravvivere in questa palude. La Rai un tempo produceva La Piovra che generava nel Paese reazioni, insurrezioni dei politici, gli speciali di Enzo Biagi. Oggi il massimo di discussione che riesce a generare Ë se il commissario i Montalbano ha fatto bene o ha fatto male a lasciare in quella maniera la sua compagna". Santoro sul Ddl Zan. "Penso che vada approvato con urgenza per riconoscere i diritti di tutti ma che ci sia la necessità di approfondire aspetti che hanno suscitato perplessità anche all'interno di forze sociali simili".