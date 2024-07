Rai, sconfitta di Le Pen oscurata: saltano le "teste". Schlein: "TeleMeloni"

Rai News, le opposizioni chiedono le dimissioni del direttore Petrecca: "Ha dato spazio a legami e interessi personali"

Terremoto in Rai, si dimette la vicedirettrice di RaiNews 24. Ida Baldi paga per tutti, ma il Pd chiede il passo indietro del direttore Paolo Petrecca. Il canale all news, domenica sera, ha aperto l'edizione serale con un evento sulle città itineranti, oscurando la sconfitta di Le Pen in Francia e questo ha provocato la reazione del Cdr, perché a quello show trasmesso da RaiNews al posto dello spoglio delle elezioni francesi era presente in platea il direttore di Rai News Paolo Petrecca e sul palco cantava la sua fidanzata Alma Manera, (secondo Dagospia). Ma il passo indietro di Ida Baldi non è la mossa giusta per le opposizioni. Anche l'ad Roberto Sergio è pronto a respingerne le dimissioni.

Per Elly Schlein, segretaria del Pd, il problema è altrove. "A doversi dimettere è Petrecca, non la vicedirettrice. La Rai non è più servizio pubblico se fatta così. Se avesse vinto Le Pen avremmo visto RaiNews che non copriva il risultato francese? È TeleMeloni, c’è una occupazione della Rai". "RaiNews24 non aveva mai toccato il fondo in questo modo" attacca il comitato di redazione, sostenuto da Usigrai. Tra le accuse a Petrecca, quella di aver dato spazio a "interessi e legami personali". Il riferimento è al primo collegamento col Festival, in cui la compagna del direttore, cantante, si è esibita nel tributo a Morricone. Il Pd chiederà in commissione di Vigilanza Rai le dimissioni di Petrecca, e nella stessa sede, Maria Elena Boschi (Iv) annuncia un'interrogazione. Il direttore, ritenendosi calunniato, prospetta invece un esposto al consiglio di disciplina dell’Ordine, con il sindacato Unirai e FdI a difenderlo, come Maurizio Lupi (Noi moderati).