Rai "si dimentica" del discorso di Biden, Anzaldi: "E paghiamo pure il canone"

Guerra Ucraina, Rai: totalmente ignorato il discorso di Biden. Anzaldi: "Disservizio pubblico"

Rai, che buchi che fai! Né Rai1, né Rai2, né Rai3 (i principali canali del servizio pubblico televisivo italiano), dopo tutta la giornata di ieri 24 febbraio, passata a trasmettere speciali sulla guerra in Ucraina, sono infatti riuscite a trasmettere in diretta il discorso del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, bucando l'evento clou della giornata.

Ieri, l’ingresso delle truppe russe di Putin in Ucraina ha stravolto i palinsesti nazionali, “costringendo” i vari Tg a coprire il dipanarsi della guerra con speciali e approfondimenti. Secondo quanto scrive Vigilanzatv.it, in particolare, la Direttrice del Tg1 Monica Maggioni, ieri ha passato in onda, negli studi di viale Mazzini, tutta la mattina e tutto il pomeriggio, inserendosi di continuo nei diversi programmi della Rai. Peccato, però, non nel momento più importante di tutti.

Rai, che buco sul discorso di Biden. Anzaldi: "A cosa serve il canone?"

Una vera figuraccia per la “Tv pubblica”, visto che chi avesse voluto seguire le parole del presidente Joe Biden si è dovuto rivolgere al solito intramontabile Enrico Mentana con il suo speciale su La7. A racchiudere l’opinione pubblica in un solo commento, che riporta Dagospia.com, ci pensa il deputato Michele Anzaldi, che lamenta: “A cosa serve il canone se la Rai fa disservizio pubblico?"