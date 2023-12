Rai, slitta Giletti. Mediaset mette Gerry Scotti nel cassetto. E Marcuzzi...

Rai-Mediaset, cambia tutto. I programmi annunciati che non vedranno la luce

Capita a tutti di rimangiarsi la parola. Sia per Mediaset che per la Rai, alcuni dei programmi già annunciati per l’anno nuovo rimarranno nel cassetto. Partendo dal Biscione, Temptation Island Winter è saltato a causa della guerra in Israele.

Il programma prodotto da Maria De Filippi (con la sua Fascino, ndr), il quale aveva già in infiocchettato Filippo Bisceglia come conduttore, non vedrà la luce in quanto si sarebbe dovuto registrato in Egitto, ma a causa del conflitto è troppo rischioso. Un altro grande nome è La Talpa. Voci insistenti assicuravano il debutto per il 2024, ma neanche questa volta il programma vedrà la luce. Stesso discorso per La Ruota della Fortuna, abbondantemente annunciata dal baluardo di Mediaset Gerry Scotti

Parlando della Rai, invece, da segnalare il freno su The Apprentice di Flavio Briatore. Dagospia parla di uno stop improvviso. Sarebbe dovuto andare in onda in primavera 2024, ma per ora nessuno ha idea di che fine abbia fatto.

E Massimo Giletti? Sarebbe dovuto arrivare in Rai a gennaio, lo aveva assicurato anche l'ad Roberto Sergio e il giornalista gli aveva fatto eco da Fiorello a Viva rai2. Invece nulla. Secondo i ben informati tornerà sì, ma non prima di settembre. Si dice anche che non ci sarà nessuna puntata evento di Citofonare Rai2 (per problemi di budget) e anche Boomerissima pare non tornerà, si parla di ascolti troppo bassi.