Rai verso il cambio con Rossi-Agnes. Ascolti tv, i programmi che non decollano

Rai tra valzer di poltrone e nuovi programmi che non decollano negli ascolti tv

La Rai va verso il rinnovo del cda entro il 21 maggio con Giampaolo Rossi che dovrebbe essere il prossimo ad della tv di Stato, Simona Agnes verso la presidenza e un valzer delle poltrone alle porte. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni sui consiglieri di nomina parlamentare i nomi che sarebbero ormai chiusi sono la riconferma di Alessandro Di Majo (in quota 5 Stelle), la candidatura di Alessandro Casarin (in quota Lega), la riconferma di Francesca Bria o l’arrivo di Chiara Valerio (in quota Pd). L’ultima casella ancora aperta è quella di Fdi, dove il candidato naturale, dopo il ritiro della candidatura di Guido Paglia, sarebbe Mauro Mazza.

Intanto secondo quando scrive La Stampa "i nuovi programmi non decollano e se gli ascolti in qualche modo reggono è grazie alle vecchie proposte oramai fidelizzate, come Un posto al sole, successo ventennale che ha salvato il centro di produzione di Napoli e per questo la città ha conferito al suo ideatore Minoli la cittadinanza onoraria. Va male Il Provinciale, con Federico Quaranta che non supera il 2,4% di share". Serena Bortone con Che sará? "E' al 4,1%, persino Agorà non ha più raggiunto l'8% di un tempo", riporta il quotidiano torinese secondo cui "non convince Cento anni di notizie, che non supera il 4,5% e perde due punti sul programma precedente". Sul fronte dei prossimi palinsesti la conduttrice Incoronata Boccia intanto "potrebbe avere Agorà estate e poi l'invernale e a quel punto dovrebbe lasciare la vicedirezione del Tg1".

Fronte Rai3 "che, snaturata, non cattura più l'interesse del suo pubblico che si sposta altrove, soprattutto su La 7, dopo aver perso la maggior parte dei conduttori di riferimento, una transumanza pesantissima iniziata da Fabio Fazio", scrive La Stampa sottolineando gli addii di Gramellini, Berlinguer, Augias, oltre che il cambio di collocazione di Report (passato dal lunedì alla domenica scorsa dove ha sfidato Che Tempo che Fa di Fazio sul Nove). E aggiunge che "persino il Tg3 e la Tgr perdono, il primo intorno agli 84mila telespettatori e la seconda 68mila. Infatti l'assemblea dei giornalisti del Tg3 ha espresso «preoccupazione per lo stato in cui versa Rai3 penalizzata da scelte aziendali che hanno privato la Rete di volti storici e regalato alla concorrenza programmi d'appeal certo». Ci si consola con i diritti esclusivi in chiaro per Uefa Europa League e gli Internazionali d'Italia".

Fiorello e il suo strepitoso Viva Rai2? "Cannibalizza qualsiasi concorrente, esterno ma soprattutto interno e soprattutto la mattina di Rai1 riservata all'informazione come Buongiorno Italia e Buongiorno Regione che faticano a mantenersi sopra il 10% sempre causa ciclone Fiore che porta sì parecchia pubblicità ma non sufficiente a colmare ciò che erode".

Infine Caterina Balivo con La volta buona: nelle scorse settimane alcuni avevano sottolineato lo scarso traino del Tg1 Economia "ma quando è stato chiesto il suo spostamento, dalle 14 alle 8,30 del mattino, è insorta l'assemblea del Tg1 ribadendo che «l'informazione del servizio pubblico in nessuno spazio può essere soggetta ai dati di marketing»."