Rai1 prepara i carichi pesanti contro Mediaset: Mina Settembre 3 e non solo. Quattro fiction/serie tv in rampa di lancio - Anticipazioni

Rai1, Mina Settembre 3 e Imma Tataranni tornano a inizio anno

Il 2024 sta per finire, ma Rai-Mediaset e non solo sono già focalizzate sul 2025 che sta per partire. La sfida degli ascolti tv non va mai in vacanza e a inizio anno Rai1 - che in queste ore ha subito la dura sconfitta del mercoledì sera con il triplo trionfo di This is me con Silvia Toffanin (e Pier Silvio Berlusconi special guest star nell'ultimo appuntamento) - calerà qualche asso pesante.

Il ritorno di Mina Settembre è annunciato: la serie tv con Serena Rossi protagonista - nei panni di Gelsomina ("Mina) l'assistente sociale che lavora in un consultorio familiare nel centro storico di Napoli - vivrà la terza e ultima stagione di un ciclo sin qui molto fortunato e seguito dal pubblico. Cosa accadrà nel triangolo d’amore tra Mina, il ginecologo Domenico (interpretato da Giuseppe Zeno) e il suo ex marito Claudio (Giorgio Pasotti)? Il mistero sarà presto svelato.

Imma Tataranni invece farà poker: season numero 4 per la fiction, liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, sul sostituto procuratore - interpretato da Vanessa Scalera - dotata di una memoria prodigiosa e capace di risolvere i casi più complessi.

Sia per Mina Settembre che per Imma Tataranni l'appuntamento sarà per la domenica in prima serata.

Rai1, Leopardi e Il conte di Montecristo

Non solo. Rai 1 manderà in onda anche due miniserie. Una su Giacomo Leopardi, scritta da Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini: due puntate (che inizialmente sembravano dover essere programmate per metà dicembre) con protagonisti gli attori Leonardo Maltese (Giacomo Leopardi), Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, Valentina Cervi, Fausto Russo Alesi, Bruno Orlando, Serena Iansiti, Maria Vittoria Dallasta, Andrea Pennacchi, Roberta Lista, Alessandro Preziosi e Alessio Boni.

L'altra è la co-produzione internazionale de Il conte di Montecristo - presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024 - con i premi Oscar Bille August alla regia e Jeremy Irons (nei panni di Abbé Faria).

Rai1 celebra Carosello

Se quest'autunno la Rai ha raccontato Mike Bongiorno (mini-serie di due puntate con Elia Nuzzolo, apprezzatissimo anche nei panni di Max Pezzali nella serie sugli 883 di Sky) nel nuovo anno spazio al nuovo film di Jacopo Bonvicini dedicato allo storico programma televisivo - e autentico fenomeno culturale - Carosello con protagonista Giacomo Giorgio, attore di Mare Fuori (a proposito, la serie cult ambientata a Napoli tornerà il 19 febbraio 2024 su Rai2 con la quinta attesissima stagione...).