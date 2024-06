Rai2, quell'offerta a Pierluigi Pardo come erede di Fiorello nel Mattin Show

Rai2 al lavoro sul programma che dovrà prendere l'eredità di VivaRai2 che ha animato le mattine della seconda rete della tv di Stato sino a poche settimane fa con risultati da record negli ascolti tv (20% di share e oltre un milione di spettatori in questa stagione 2023/2024).

Alla guida ci sarà Andrea Perroni (inizialmente accostato da alcuni tele-rumors alla conduzione di Unomattina estate, poi assegnata ad Alessandro Greco) aveva rivelato Tv Blog. Che ora racconta nuovi retroscena sul Mattin show in cui previsti anche una figura femminile e un giornalista. Su quest'ultimo ruolo la proposta sarebbe stata recapitata alla voce della serie A di Dazn, Pierluigi Pardo (e conduttore del talk SuperTele).

Ma, sempre stando a Tv Blog, il telecronista (già visto su Rai2 tra il 2022 e il 2023 con il programma Ti sembra normale?) "avrebbe ringraziato e declinato gentilmente l’offerta. Alla base del rifiuto gli impegni legati al campionato di Serie A, le cui partite ormai si giocano in un arco temporale allargato, tra il venerdì e il lunedì sera". Un impegno troppo gravoso che non gli avrebbe permesso di essere al 100% alle 7.00 in punto di ogni mattina per le dirette su Rai2.