Rai2, Valeria Marini choc a Belve: "Mia madre mi fece abortire a 15 anni"

Rai2, confessioni choc di Valeria Marini a Belve: "Mia madre mi ha fatto abortire a mia insaputa"

Confessioni sconvolgenti di Valeria Marini a Belve. Intervistata da Francesca Fagnani, questa sera, venerdì 18 marzo, la show-girl racconterà di quando, quindicenne, sua madre la portò in ospedale ad abortire senza spiegarle nulla di ciò che sarebbe successo. Una scelta importante che la Marini, all’epoca una ragazzina, subì, ma per la quale oggi arriva addirittura a ringraziare la madre per la decisione presa, come riporta Davidemaggio.it.

Il quadro è agghiacciante: a quattordici anni Valeria Marini iniziò una relazione con un uomo “molto più grande” di lei e quella relazione si concluse con un’interruzione di gravidanza, della quale l’allora ragazzina venne a conoscenza solo a cose fatte.

