RaiPlay, Marcorè è "il Santone di Centocelle": in onda la serie su Osho

RaiPlay, in onda dal 25 febbraio la serie su "Le più belle frasi di Osho" dal genio di Federico Palmaroli

Osho arriva in tv con il volto di Neri Marcorè in Il Santone - #lepiùbellefrasidiOsho: il fenomeno social più dirompente, comico e amato degli ultimi anni, creato da Federico Palmaroli e seguito da oltre un milione di follower, diventa una serie comedy in dieci puntate prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction e disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 25 febbraio.

RaiPlay, Neri Marcorè diventa "il Santone di Centocelle"

Neri Marcorè veste i panni di Enzo Baroni, un antennista di Centocelle che scompare improvvisamente. Quando torna, diversi mesi dopo, perfino la moglie Teresa (Carlotta Natoli) fatica a riconoscerlo: indossa un mundu indiano, ha la barba lunga e l’aria serafica di un santone. Nessuno sa dove sia stato né lui lo spiega e forse lo ignora. Ma, ora che ha questo aspetto, gli abitanti del quartiere sembrano ascoltarlo, anzi, pendono tutti dalle sue labbra: le vecchie frasi di saggezza popolare romana che Enzo pronunciava da una vita ora appaiono come massime di acuta profondità.