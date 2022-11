Rcs, crescono i ricavi (620 mln): Cairo non teme l'utile dimezzato (-49%)

Rcs Mediagroup, ricavi in crescita grazie alla raccolta pubblicitaria

Rcs ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi consolidati pari a 620,2 milioni, in crescita rispetto ai primi nove mesi 2021 (610 milioni). Nonostante l’utile quasi dimezzato (-49%), il risultato netto è positivo e pari a 23,7 milioni (46,6 milioni nel pari periodo 2021, quando aveva beneficiato per 9,5 milioni di una plusvalenza su un asset partecipativo).

L’Ebitda ante oneri non ricorrenti è pari a 83 milioni (93,8 milioni nel pari periodo 2021) impattato da un incremento dei costi della carta e altri fattori produttivi di circa 21 milioni. Ebitda positivo per 71,1 milioni, sconta oneri netti di natura non ricorrente per 11,9 milioni (oneri per 1,1 milioni nei primi nove mesi 2021).

Ma non è tutto. Anche la Posizione Finanziaria Netta è attiva, pari a +7,6 milioni al 30 settembre 2022, dopo aver distribuito dividendi per 31 milioni e versato 20 milioni per l’acquisto/transazione dell’immobile di via Solferino.

Quanto al futuro, Rcs ritiene che “sia possibile porsi l'obiettivo di conseguire nel quarto trimestre 2022 margini (ebitda) fortemente positivi, di poco inferiori rispetto a quelli realizzati nel pari periodo del 2021 per effetto dell'andamento dei costi dei fattori produttivi”.

Nella precedente guidance, risalente a fine luglio in occasione dei conti sui primi sei mesi dell'anno, il gruppo prevedeva di “confermare nel 2022 margini (ebitda) ante oneri non ricorrenti sostanzialmente in linea con quelli realizzati nel 2021”.

I ricavi pubblicitari sono pari a 238 milioni (232,8 milioni nei primi nove mesi 2021). Il miglioramento è riconducibile principalmente a Pubblicità e Sport e ad Unidad Editorial. La raccolta pubblicitaria complessiva sui mezzi online si attesta, nei primi nove mesi del 2022, a 98,7 milioni, pari a circa il 41% del totale dei ricavi pubblicitari.

I ricavi e margini dei primi nove mesi del 2021 avevano beneficiato degli eventi Europei, in particolare per i risultati dell’Italia, e Olimpiadi, che nel complesso avevano generato circa 8 milioni di ricavi tra Italia e Spagna.