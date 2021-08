Digitale, la campagna di recruiting di figure commerciali di Italiaonline

“Digitalizzazione” è una delle parole d’ordine di questo momento storico. E ad essa è destinata una corposa parte dei fondi del PNRR. E sempre più ricercate sono le figure capaci di lavorare in questo ambito, nei settori più disparati.

Parlando di “lavoro nel digitale” l’associazione di pensiero più naturale forse è quella con il tecnico informatico, capace di mettere le mani su hardware e software, configurare, scrivere codice HTML, e così via. Ma questo non deve trarre in inganno. Altrettanto preziose e richieste sono le figure in grado di fare da “intermediatori” tra le aziende di prodotti e servizi digitali e i loro destinatari, in particolare il b2b.

Sono i consulenti digitali, il cui compito è quello di accompagnare il Cliente, in particolare le PMI, in un mondo – quello del digitale, appunto – che per la maggior parte dei piccoli e medi imprenditori del nostro Paese è ancora poco conosciuto, ma diventato ormai essenziale. Si tratta di figure commerciali per le quali è superato il tradizionale concetto di agente e della vendita “mordi e fuggi”.

Italiaonline, prima internet company italiana, focalizzata sulla digitalizzazione delle PMI del nostro Paese, sta conducendo una campagna di recruiting su tutto il territorio nazionale dedicata a queste figure, con l’intento di potenziare la propria rete vendita grazie all’ingresso di alcune centinaia di Account e Senior Account (questo il job title corretto per l’Azienda). Ad essi è affidata una vendita di tipo consulenziale, in cui l’asticella si è alzata nel segno di una maggiore qualità: “L’Account Italiaonline è un vero e proprio consulente e business partner per le PMI clienti – spiegano da IOL - La chiamata è rivolta a donne e uomini, laureati in discipline digital marketing, comunicazione, multimedia e diplomati con specifiche competenze digitali o commerciali. Per tutti, però, non meno importanti, sono le cosiddette soft skill: comunicativa, passione per il digitale e i new media, intraprendenza, ascolto, voglia di imparare e di emergere”.

CHE COSA OFFRE ITALIAONLINE

La convocazione avviene dopo una prima selezione basata su CV. Per il processo di onboarding sono stati istituiti i recruiting days, finalizzati a dare feedback al candidato già a fine giornata, a seguito di colloqui con le Risorse Umane e con i responsabili di area.

Per coloro che superano la selezione è assicurata una formazione interna a cura della Italiaonline Academy, la corporate University di Italiaonline: 3 mesi retribuiti con mix di aula e affiancamento sul campo. La fine del percorso formativo comporta una Certificazione Italiaonline.

Completano il processo di onboarding IOL:

- il Programma Generazione Appuntamenti finalizzato a fornire una base di lead e la creazione di un’agenda per gli Account junior; a integrare il portafoglio clienti per i Senior.



REMUNERAZIONE

Trascorsi i primi 6 mesi che prevedono, come si è visto, una parte di remunerazione fissa a fondo perduto, a regime la total compensation degli Account si compone di un mix tra: bonus a target, gare commerciali trimestrali, provvigioni tra le più alte sul mercato e PC portatile in dotazione.

La ricerca è particolarmente intensa nelle seguenti aree: Lombardia: Brescia, Sondrio, Monza Brianza, Lecco, Pavia; Piemonte e Liguria: Savona, Genova, La Spezia, Novara, Vercelli; Triveneto: Venezia, Treviso, Padova, Rovigo, Bolzano, Trento; Lazio, Toscana, Umbria: Roma, Firenze, Arezzo, Perugia; Sardegna: Sassari; Sicilia tutte le province; e Puglia: Lecce.