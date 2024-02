Rennes-Milan dove vederla: Dazn, Sky, TV8 o Mediaset? Tv e streaming news

Rennes-Milan dove vederla in tv e streaming: Dazn, Sky, TV8 o Mediaset?

Milan all'esame di francese: dopo il 3-0 dell'andata a San Siro (e reduci dalla bruciante sconfitta in campionato sul campo del Monza che ha azzerato i sogni di rimonta scudetto), la squadra di Stefano Pioli va sul campo del Rennes per guadagnarsi la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Match al via alle 18,45. Rennes-Milan dove vederla in tv e streaming, guida veloce per seguire i rossoneri.

Rennes-Milan dove vederla in tv

Rennes-Milan in diretta tv pay sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 con la telecronaca di Federico Zancan e il commento tecnico di Giancarlo Marocchi, a bordocampo Peppe Di Stefano. La partita di Europea League sarà seguita da Sky anche seu Diretta Gol a cura di Maurizio Compagnoni.

Rennes-Milan dove vederla in streaming

Rennes-Milan in diretta streaming sarà trasmessa su SkyGo e Dazn, oltrechè su Now sempre a partire dalle 18,45.