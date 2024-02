Report leader top programmi d'informazione social. Ma attenti a Mentana e Tg1

Vince ‘Report’ (da Facebook a Instagram e anche X) con le news del Tg La7 di Enrico Mentana che volano secondo posto (15,6 milioni di video wies e boom su TikTok), mentre il Tg1 che completa il podio con un'accelerazione importante a gennaio 2024. E' il verdetto della classifica social dei titoli tv d’informazione realizzata per Primaonline da Sensemakers. Il programma di Sigfrido Ranucci segna un trend in crescita sia sul interazioni (+64%) che nel totale views (+36%).

Ma c'è un altro trend clamoroso che emerge da questo ranking: sorpasso social di La7 su Rai3 e Rete4. "L’emittente di Urbano Cairo è presente nella top 15 con ben sette titoli: il TgLa7 al secondo posto, ‘Propaganda Live’ al sesto, ‘L’aria che tira’ al settimo, ‘In altre parole’ al nono’, ‘La Torre di Babele’ al decimo, ‘DiMartedì’ al dodicesimo, ‘Piazzapulita’ al quindicesimo", scrive Primaonline.

Quasi tutte le star d'informazione di La7 sono in classifica: da Enrico Mentana a Diego Bianchi, passando per David Parenzo, Massimo Gramellini, Corrado Augias, Giovanni Floris e Corrado Formigli. La Torre di Babele’ di Augias è la grande new entry: il programma, partito il 4 dicembre, funziona sui social e in particolare fa molto engagement con Instagram. Se La7 schiera 7 corazzate social in top-15, Rai3 risponde con ‘Report’, ‘Tg3’ e ‘Blob’ e Rete4 piazza ‘Fuori dal coro’ (quinto), ‘Quarta Repubblica’ (undicesimo), ‘E’ sempre Cartabianca’, (quattordicesimo posto).

Tornando alle video views, "Tg1 è leader per video views a quota 20 milioni, davanti al TgLa7 (15,6 milioni), il Tg3 (12,8 milioni). Il Tg2 (4 milioni) è preceduto dai 6 milioni di Ranucci", analizza Primaonline.it.