Report rilancia: "Pronti per la terza puntata, ci vediamo al Vinitaly"

Non c’è due senza tre, Report potrebbe preparare una nuova puntata legata al vino. Lo scrive Gambero Rosso.

Fonti interne alla trasmissione di Raitre raccontano al sito che i giornalisti sono già al lavoro su una terza puntata. "Sono arrivate una valanga di nuove segnalazioni, molte delle quali meritano di essere approfondite».

Il programma di Sigfrido Ranucci è andato in pausa domenica scorsa (1.570.000 spettatori e 8% gli ascolti tv del 18 febbraio 2024) e tornerà su Rai3 per la stagione primaverile in aprile.

E secondo Gambero Rosso "quale periodo migliore per un’inchiesta sul vino, dal momento che è proprio il mese di Vinitaly (14-17 aprile)? Che Emanuele Bellano & c. possano essere avvistati a Verona non è un’ipotesi tanto peregrina: «Per avere una panoramica trasversale sul vino italiano, senz’altro Vinitaly è il luogo ideale», dice la stessa fonte"