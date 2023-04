Repubblica, Giuliani a capo della cronaca di Roma al posto di Mensurati

Repubblica, Francesca Giuliani nuova capo cronista della cronaca di Roma

Francesca Giuliani a capo della cronaca di Roma per Repubblica. Nominata come nuova capo cronista, Giuliani prende il posto di Marco Mensurati il quale si dirige verso una nuova avventura in “Gambero Rosso” come direttore editoriale.

Da più di 15 anni coordina le pagine romane di cultura e spettacoli. Dal 2021 è vicecaporedattore ed è la prima donna a dirigere una delle otto cronache cittadine di Repubblica. Il vice capocronista sarà Lorenzo d’Albergo, che per molti anni ha seguito per la Repubblica tutte le principali vicende politiche e di cronaca bianca della città di Roma.