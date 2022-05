Repubblica nel mirino di Iervolino: l'Espresso non sazia Mr Miliardo

La Repubblica nel mirino di Iervolino? Dopo l'Espresso Mr Miliardo vuole un quotidiano generalista di caratura nazionale

Dopo essersi pappato l’Espresso, Mr Miliardo ha ancora spazio per il “dolce”. Danilo Iervolino, tra gli uomini più “liquidi” d’Italia grazie, appunto, alla cessione miliardaria dell’Università telematica Pegaso al fondo Cvc, sembra essere interessato all’acquisizione di un quotidiano generalista di caratura nazionale dopo aver comprato il 100% del settimanale romano.

Ebbene, in Italia non ce ne sono poi chissà quanti. La Stampa, ad esempio, risulta essere in vendita, ma pare non ci sia grande interesse per la testata diretta da Massimo Giannini. Sicuramente diverso il discorso per Repubblica, altro prodotto di proprietà Gedi che, però, non è stata messa sul mercato da Elkann.

Per ora, come riporta Verità e Affari, sembra non ci siano conferme (ma, al contrario, qualche smentita) su un incontro di questo genere tra Iervolino ed Elkann, anche se circolano molte voci su un lavoro dei mediatori per organizzare un incontro tra i due “Paperoni”.