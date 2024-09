Rete 4 che movimenti: Sabrina Scampini al posto di Giuseppe Brindisi. Poletti e Barra...

Rete4, 4 Francesca Barra e Roberto Poletti con 4 di sera Weekend

Cambiamenti in vista per Rete 4, reduce da una buonissima estate negli ascolti tv sul fronte dei programmi di informazione. Il canale Mediaset non si è mai fermato offrendo sempre programmi di approfondimento e la formula ha ottenuto ottimi riscontri da parte del pubblico. Ora inizia l'autunno con alcune novità. Questa settimana è partito in access prime time 4 di sera con Paolo Del Debbio in conduzione (dal lunedì al venerdì 20.30-21.20).

Da sabato 7 settembre 2024 invece al posto di Stasera Italia (che chiude dunque dopo sei anni) - come rivela il sito di Davide Maggio - arriva la versione Weekend di 4 di sera che verrà condotta dalla coppia Francesca Barra e Roberto Poletti (protagonisti del programma in settimana durante l'estate).

Quest'ultimo proseguirà anche con Mattino 4 assieme a Federica Panicucci.

Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, Diario di un giorno lo prende Sabrina Scampini

E Sabrina Scampini? Farà il percorso contrario rispetto a Barra e Poletti passerà dal weekend al feriale. Per lei "è in arrivo la conduzione di Diario del Giorno, programma del pomeriggio di Rete 4 curato dal Tg4. Già da lunedì 9 settembre, la giornalista prenderà il posto di Giuseppe Brindisi, arrivato meno di un anno fa ma già impegnato con Zona Bianca la domenica sera", spiega davidemaggio.it.