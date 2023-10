Rete 4, Giambruno non conduce Il diario del giorno: al suo posto Galluzzo

Giambruno non condurrà "Il diario del giorno", al suo posto Luigi Galluzzo

Andrea Giambruno non condurrà "Il diario del giorno" su Rete 4. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, oggi, venerdì 20 ottobre, l'ex compagno di Giorgia Meloni resterà lontano dal suo programma. Al suo posto ci sarà Luigi Galluzzo. In questo momento, dopo la diffusione dei fuori onda pubblicati da Striscia la Notizia, girano molti rumor sul possibile licenziamento del conduttore, ma Affari può confermare che non avverrà in maniera immediata, ma passerà per un'attenta riflessione da parte dell'azienda.