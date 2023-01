Reuters si espande: 100 nuovi posti di lavoro. Ma l'agenzia torna a pagamento

Reuters, 100 nuovi posti di lavoro. Ma l'agenzia torna a pagamento

Cento nuovi posti di lavoro. L’agenzia Reuters si prepara ad allargare la sua redazione, creando nuove posizioni editoriali. Lo segnala il sito PressGazette, specificando come alla base del progetto ci sia l’estensione della partnership con il London Stock Exchange Group (Lseg), annunciata nei giorni scorsi.

Grazie a un’intesa del 2018 con Refinitiv, divisione di proprietà di Lseg, acquistata proprio da Reuters nel 2021, l’agenzia è distributore esclusivo dei contenuti di notizie dell’agenzia alla comunità finanziaria.

Nel dettaglio, come riporta Primaonline, le due società si sono ora impegnate a creare un 100 di nuovi posti per meglio presidiare 4 aree: mercati finanziari, fusioni e acquisizioni, transizione energetica e data visualization. L’obiettivo: rendere più veloce l’offerta di contenuti, aumentando il valore dei servizi.

Ad essere coinvolte, saranno tutte le sedi e gli uffici di Reuters in tutto il mondo, con un occhio di particolare riguardo per India e Cina, aree di forte espansione e interesse.

Riparte il paywall

Ma non è l’unica novità. Reuters ha annunciato che riprenderà anche i suoi piani per il paywall, messi in pausa nel 2021.