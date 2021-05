Riaperture, Galli s'è pentito: "È andata meglio di quanto pensassi"

Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, da poco tornato in televisione dopo due settimane di silenzio stampa non smette di stupire. Ospite al programma tv Mattino Cinque su Canale 5, in un intervento- riportato a Mattino 24 su Radio 24- il responsabile di malattie infettive del Sacco sembra fare "marcia indietro" sul fatalismo annunciato qualche settimana fa a proposito di Covid e riaperture: "Le cose stando andando meglio di come ci si potesse aspettare...questo grazie ai vaccini per le fasce più deboli e la risposta della popolazione al vaccino è stata estremamente positiva...". Un Galli apparentemente "pentito" che già da Bianca Berlinguer a "Cartabianca" la scorsa sera ha colto l'occasione per sottolineare che "il 26 aprile non ho annunciato la catastrofe. Bisogna però continuare ad avere cautela".

ASCOLTA QUI L'AUDIO COMPLETO DELLA DICHIARAZIONE DI MASSIMO GALLI