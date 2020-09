L'importanza delle Autostrade del Mare, ritorna il Premio Mare Nostrum Awards

L’importanza delle vie marittime nel Mediterraneo, il ruolo delle Autostrade del mare per decongestionare le città e contribuire a snellire il trasporto su gomma e su rotaia, il peso dell’economia marittima per la crescita del Paese. Dopo un intervallo di un anno, causato dalla pandemia da Covid-19, parte la XIII edizione del Premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, promosso dal Grimaldi Magazine Mare Nostrum, edito dal Gruppo Grimaldi. Il prestigioso concorso mette in palio cinque riconoscimenti in denaro da 10mila euro netti ciascuno, per un valore complessivo di 50mila euro.

I Mare Nostrum Awards hanno come missione quella di promuovere le vie marittime nel Mar Mediterraneo, percorse sin dai tempi antichi da popoli e merci, che rappresentano ancora oggi il mezzo di trasporto per eccellenza all’interno del bacino. Oggi le Autostrade del mare sono la migliore alternativa al trasporto su strada, più inquinante e oneroso in termini economici, e rappresentano al contempo un veicolo fondamentale per lo sviluppo turistico e culturale dei paesi bagnati dal Mare Nostrum.

Come le scorse edizioni, al Premio Mare Nostrum Awards possono partecipare tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti, gli autori in generale e i fotografi residenti in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco, che avranno diffuso e valorizzato questi argomenti attraverso articoli e servizi giornalistici di scenario, racconti emozionali del viaggio via mare, inchieste sulle nuove tendenze del trasporto di merci e passeggeri, servizi televisivi e radiofonici, documentari e reportage fotografici.

Sono ammessi al concorso esclusivamente gli elaborati realizzati in italiano, inglese, spagnolo, catalano, francese e greco e pubblicati tra il 15 settembre 2020 e il 15 aprile 2021 su quotidiani e periodici a diffusione nazionale (inclusi quelli online), media online specializzati in trasporto e turismo, agenzie di stampa, emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali, riviste di fotografia e mostre fotografiche.

Gli elaborati dovranno pervenire alla segreteria organizzativa del Premio entro e non oltre il 30 aprile 2021, sia in formato digitale tramite posta elettronica all’indirizzo mna@grimaldi.napoli.it, sia in formato cartaceo tramite posta o corriere. A decretare i vincitori sarà la Giuria Internazionale del Premio, presieduta da Bruno Vespa e composta da personalità eminenti del giornalismo e della cultura.