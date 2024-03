Roberto Sergio (Rai) accelera nella classifica di Top Manager Reputation

Roberto Sergio vola sempre più in alto nella classifica di Top Manager Reputation e figura in top-5 nella categoria 'Media e Telco'. L'ad della Rai a febbraio 2024 segna una crescita del 5,24%, in un mese che ha visto la rv di Stato festeggiare per i successi di un Festival di Sanremo da record negli ascolti tv. E la “web reputation” (percezione online registrata da Reputation Manager) di Roberto Sergio cresce sempre più.

Pier Silvio Berlusconi e Urbano Cairo comandano la classifica di Top Manager Reputation - Media e Telco

La classifica vede in prima posizione Pier Silvio Berlusconi, l'ad di Mediaset è sostanzialmente stabile (74,84 punti - 0,8%) e nella sua scia c'è il patron di La7 ed Rcs, Urbano Cairo (con 70,02 punti e +0,39%). Il podio viene completato da Pietro Labriola di Tim (68,98 punti) che ha un trend molto positivo nell'ultimo mese (+4,03%). Davanti a Roberto Sergio, in quarta posizione ecco Marina Berlusconi anch'essa in crescita.