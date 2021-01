Romeo Beckham debutta in copertina. Sul nuovo numero de L’Uomo Vogue

Romeo Beckham per la prima volta in copertina, ne L'Uomo Vogue.

Il secondogenito di casa Beckham Romeo Beckham debutta, come tradizione di famiglia vuole, per la prima volta su una copertina di moda, quella de L’Uomo Vogue.

Per il nuovo numero del magazine di Condé Nast, in edicola dal prossimo 22 gennaio, Romeo è stato fotografato da Mert and Marcus nel mese di Dicembre a The Timber Barn, Muden Estate, non lontano da Londra.

Le altre 3 copertine del numero sono dedicate a John Waters, attore, regista di culto, scrittore e artista, che il magazine ha fotografato e intervistato in esclusiva nella sua casa di Baltimora (foto di Ethan James Green); a Vladimir McCrary, modello simbolo della moda anni 90, protagonista di celebri campagne firmate da Richard Avedon (qui ritratto da Julien Martinez Leclerc); e infine a due gemelli appena nati, Jei e Jaxon, ritratti da Anne Geddes, la celebre fotografa specializzata in immagini di bebè che con le sue opere ha venduto milioni di copie in tutto il mondo: un simbolo di rinascita e di nuovo inizio, pensato per celebrare il nuovo anno.

Quattro copertine dunque per quattro soggetti diversi tra loro, immortalati in diverse fasi della vita: alle generazioni, e alla paternità in particolare, è dedicato infatti il primo numero dell’anno del magazine. Tra i contenuti, da segnalare l’intervista esclusiva a Raf Simons, ieri protagonista della prima sfilata maschile co-firmata con Miuccia Prada. Simmons dialoga di youth culture con il curatore Francesco Bonami, con cui nel 2003 co-firmò la mostra The Fourth Sex. Altre interviste sono dedicate al fotografo Mario Sorrenti, ritratto dalla figlia Gray, a Simon Porte Jacquemus, e a Nino Cerruti, padre nobile della moda italiana che ha da poco festeggiato il 90mo compleanno. Venti rappresentanti di aziende di menswear sono poi stati chiamati a esprimere un parere sulle prospettive di ripresa del settore nel nuovo anno all’interno della sezione Affairs.

L'Uomo Vogue: nasce il format "Insider"

A partire dal numero di gennaio e in occasione della settimana della moda maschile L’Uomo lancia inoltre il format “Insider” che nasce dal bisogno di comunicazione del settore per facilitare il dialogo e veicolare attenzione sulle collezioni uomo: un punto privilegiato di osservazione del sistema moda che crea conversazioni su brand, collezioni, prodotti e tendenze.

Da sempre motore del sistema della moda, il magazine rinforza quindi il suo ruolo mettendosi a disposizione dei brand e offrendo loro l’opportunità di sfruttarne l’autorevolezza e l’audience nella costruzione di un progetto di comunicazione. “Insider” offre al settore una finestra di visibilità e approfondimento, creando un percorso narrativo unico che parte dal magazine e prende vita sul digitale, anche con dirette su Instagram. Proprio su questo canale L’Uomo si conferma il più seguito tra i maschili italiani.

Tra i protagonisti del nuovo format vi saranno istituzioni, designer, esponenti della filiera e aziende.