Gente, Rossella Rasulo lascia la direzione

L’addio dopo poco più di un anno. Rossella Rasulo lascia la direzione del settimanale Gente. A capo della rivista di Hearst Italia dal 1° settembre 2021, Rasulo era stata scelta da Moletto, numero uno di Hearst, per sostituire Monica Mosca che aveva lasciato l’incarico dopo la ristrutturazione dell’azienda del giugno precedente.

Romana, laureata in biologia molecolare e specializzata in immunologia, ha scelto però la via della scrittura pubblicando alla fine dell’università due romanzi per ragazzi con Mondadori.

Ha poi lavorato per sette anni a Sky life, il magazine di Sky, diventando caporedattrice. Quindi è stata assunta al settimanale Vero come condirettrice, per poi essere nominata alla direzione.