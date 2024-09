Rue Diego: “Vien”, ecco il nuovo singolo del Principino delle Vele con Papa V

Rue Diego: “Vien”, il nuovo singolo del Principino delle Vele con Papa V

Rue Diego, il giovane talento partenopeo del complesso delle Vele di Scampia, ha lanciato il nuovo singolo “Vien” insieme a Papa V. Con la sua musica, il “Principino delle Vele” sta attirando l’attenzione del pubblico e di grandi artisti della scena rap italiana, grazie alla sua capacità di raccontare la complessità della vita di strada attraverso le sue strofe

Rue Diego e Papa V, ascolta il brano “Vien”

In “Vien”, Rue Diego e Papa V riconducono l’ascoltatore in un ambiente di periferia, descrivendone tutte le difficoltà attraverso liriche cupe. Con ritmi accattivanti e barre serrate, i due artisti sono pronti a presentare questa nuova collaborazione, che li vede decisi a lanciare un messaggio diretto e sincero. Cifra stilistica della musica di Rue Diego è l’utilizzo del dialetto napoletano nelle sue strofe, caratteristica con cui è riuscito a coinvolgere il pubblico anche nei precedenti racconti. A questo, si uniscono le punchline dritte e provocatorie di Papa V, creando un’unione unica e suggestiva tra la tradizione urban partenopea e la nuova attitudine trap che sta invadendo i sobborghi milanesi.

Il beat è dark, potente e crea un’atmosfera quasi ossessiva. I due artisti entrano sul beat con un flow diretto e coinvolgente, parlando di soldi e di come le sostanze e la ricchezza possano cambiare la vita di chi vive in periferia. Nella narrazione, gli eccessi vengono presentati attraverso immagini reali e situazioni estreme. I toni spesso oscuri riportano l’ascoltatore a scene fortemente legate a una vita di eccessi, una via che i ragazzi del quartiere sono in qualche modo obbligati a percorrere. La musica si fa ipnotica, con ritornelli ripetitivi, che evocano un senso di trance, tipico di chi vive sempre al limite.

Grazie a testi profondi, Rue Diego è tra i giovani rapper che si stanno facendo notare per la capacità con cui riescono a raccontare la realtà della strada e la difficoltà della vita di quartiere, con una dialettica coinvolgente, attraverso strofe in cui l’ascoltatore è portato a ripercorrere la sua storia e quella delle persone accanto a lui. I brani dell’artista parlano della sofferenza che si incontra ogni giorno in queste situazioni e della voglia di rivalsa, sentimento condiviso da lui e dai ragazzi della sua periferia, mossi dalla ricerca di un futuro migliore. La voce di Rue Diego diventa dunque rappresentante e rappresentatrice di tutti i ragazzi che sentono la necessità di affermarsi e riscattarsi.

Chi è Rue Diego, astro nascente del rap italiano

Rue Diego pubblica a settembre 2021 il suo primo singolo “Guai”, grazie al quale cattura subito l’attenzione di pubblico, addetti ai lavori e importanti artisti. A giugno 2022 Skugnizz lo coinvolge nel suo progetto d’esordio, il brano “167”, che vede anche la partecipazione di LilTony e Reynar Blume, una collaborazione in cui Napoli, Milano e Frosinone si uniscono per dimostrare quanto la fame di riscatto accomuni le giovani generazioni. Il 28 ottobre 2022 arriva il secondo brano del giovane rapper, intitolato “Parln e Kekk 2”, seguito da “RION” a dicembre dello stesso anno. Il 2023 inizia con la pubblicazione di “Diego”, singolo feat LilTony, e continua a marzo con “ARO STAJE” (prod LilTony). Successivamente, Young Slash lo invita a collaborare in “PRIMMO AMMORE”. Drop by drop, Rue Diego continua ad affermare la sua credibilità nel panorama rap italiano, tanto che il 7 ottobre 2023 si esibisce sul palco del Red Bull 64 Bars Live, svoltosi per la sua seconda edizione in Piazza Ciro Esposito, a pochi passi delle iconiche Vele di Scampia a Napoli.

Un evento fuori dagli schemi, che lo vede al fianco di artisti del calibro di Lazza, Luchè, Miles, Noyz Narcos, Rose Villain e Marracash, in un live mai visto prima. Il giovane rapper è tornato lo scorso 10 maggio con il brano “MEGL SI TE NE VAI”, seguito da “CHIU AVT”, uscito il 28 giugno. Il 19 settembre presenterà insieme a Papa V il nuovo singolo “Vien”.