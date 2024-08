Intervista a Trump, Salvini prende le difese di Musk: "Ha il nostro supporto". L'ad di Tesla ringrazia su X

Salvini difende Musk dopo l'intervista a Trump: "La Ue soffoca la democrazia"

Il vice premier italiano, Matteo Salvini, ha difeso il numero uno di Tesla, Elon Musk, e l'altro a stretto giro ringrazia. "L'ennesima surreale e velenosa minaccia a Elon Musk per la sua intervista a Donald Trump su X da parte del Commissario Ue Breton (poi smentito dalla Commissione europea), usando l'arma del Digital Service Act come strumento di censura. Non sorprende la risposta senza peli sulla lingua di Musk.

La Lega fu l'unico partito italiano a votare in Europa contro il Dsa, allertando dei rischi di bavaglio alla libertà di informazione. Basta con norme assurde che soffocano la democrazia, viva la libertà di pensiero! Noi la difendiamo sempre, Elon Musk hai tutto il nostro supporto, vai avanti!", scrive il ministro dei Trasporti Matteo Salvini su X. La risposta di Elon Musk non tarda ad arrivare, con un "Grazie!".