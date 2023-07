Salvo Sottile in prima serata, ira del sindacato: schiaffo ai dipendenti Rai

Usigrai: "La Rai non dice quanto costa l'appalto per Sottile. Vertici rispondano al Mef, si riducano le esternalizzazioni"

Monta la polemica intorno alla nuova trasmissione di Salvo Sottile (conduttore della trasmissione del day time "i Fatti Vostri") che in autunno andrà in onda il lunedì sera al posto di Report.

"Se le verifiche che l'Usigrai poteva fare in azienda sui costi degli appalti producono le stesse risposte che la Rai fornisce alle agenzie di stampa, avremmo perso tempo. In mezzo a tanti numeri e dati forniti dall'azienda quello che la Rai non dice è quanto costerà il programma di Salvo Sottile, messo al posto di Report con 27 puntate e una società esterna. Così come non dice la Rai quante e quali saranno le prime utilizzazioni di esterni per riempire le redazioni dei nuovi programmi. E già che ci siamo, se proprio vogliono parlare di costi, i vertici della Rai spieghino ai cittadini perché non andranno in onda prodotti già registrati e pagati, come Insider di Roberto Saviano".

L'esecutivo Usigrai replica così alle osservazioni dell'azienda che ieri ha sottolineato come non ci siano eccessi nel ricorso agli appalti esterni per l'Approfondimento, diffondendo le cifre relative alle produzioni interne e alle esternalizzazioni. "Sui costi esternalizzati della Rai - continua l'esecutivo del sindacato - non è a noi che i vertici dell'azienda devono rispondere ma all'azionista, visto che in Vigilanza è stato il ministro Giorgetti a parlare della necessità di riduzione e moderazione per le esternalizzazioni che incidono sul budget per un miliardo di euro. Da dipendenti Rai, all'azienda non possiamo che chiedere anche noi una riduzione delle esternalizzazioni. Le notizie ormai giornaliere di nuovi programmi affidati ad esterni - conclude l'Usigrai - non ci pare vadano nella direzione giusta".