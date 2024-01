San Valentino, Intimissimi lancia lo spot pubblicitario "Love yourself"

La linea San Valentino firmata Intimissimi: "Love yourself, un omaggio a tutte le donne"

“'Love yourself', un pensiero d’amore importante, un omaggio a tutte le donne". Con queste parole Intimissimi annuncia il lancio della campagna pubblicitaria per San Valentino, “lanciando un messaggio di positività dedicato al prendersi cura di sé e al sentirsi belle ogni giorno”.

Le nuove proposte della linea pensate per la feste degli innamorati comprendono “coordinati con pizzi ricercati e ricami originali, dettagli romantici o sensuali. Ogni capo crea una vera e propria opera d'arte sulla pelle di chi lo indossa, un gesto di quotidiana bellezza”.

Diverse le linee protagoniste degli scatti, “dalla poetica ‘Queen Of Hearts’, con motivo a cuori e leggero tulle nell’intramontabile nero, alla più passionale 'Intricate Surfaces’, caratterizzata da un allure sexy con pizzo in trasparenza, intriganti giochi di incroci e piccoli dettagli metallici.

‘Most Romantic Season’ è, come anticipa il nome, la scelta più romantica della collezione San Valentino Intimissimi, presentata nella classica colorazione talco, la linea si compone di pizzo impreziosito da punti luce. La palette colori, invece, si accende grazie alla proposta di ‘Sweet Like Sugar’, con pregiati capi di lingerie in tulle decorato da un delicato ricamo floreale tono su tono, nella tonalità fresca e vivace shocking pink”.