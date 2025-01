Sangiuliano: "Il caso Boccia mi ha segnato, non dormo più bene la notte. Mi sveglio di continuo"

Sangiuliano: "Sto studiando bene l'inglese: vi racconto la mia nuova vita"

Gennaro Sangiuliano ha iniziato una nuova vita professionale dopo le dimissioni da ministro della Cultura in seguito allo scandalo scoppiato per il suo rapporto privato con Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice che ambiva a diventare consulente. "Ho presentato una decina di querele, - spiega Sangiuliano a Il Corriere della Sera - tutte circostanziate e documentate. Ci saranno esiti giudiziari, aspetterò". Sangiuliano torna anche sul documento firmato, in cui il ministro nominava Boccia sua consulente. "Quel documento - prosegue - non ha valore: c’è la mia firma autografa, era solo l’inizio di un iter molto complesso, serviva la firma digitale, oltre che la conclusione di tutta la trafila d’approvazioni". In attesa di chiarire però la vicenda giudiziaria, restano le conseguenze psicologiche di questa storia.

"L’umore - prosegue Sangiuliano a Il Corriere - è migliore, ma ho subito un vero assalto mediatico, uno stillicidio, e sento ancora la persecuzione. Di notte dormo male, ho risvegli continui. Passeggio, ma non in centro a Roma: temo ancora di essere fotografato. Preferisco andare in un parco pubblico con un amico. La condizione psicologica per me è stata ed è pesante, ma sto reagendo". Sangiuliano poi parla della sua nuova vita professionale, per lui si parla di un incarico di prestigio nella sede di New York della Rai. "Non è ancora accaduto nulla, sono stato reintegrato come direttore a disposizione dell’Ad, ma intanto sto facendo lezioni specifiche di inglese. Lo parlo bene, ma sto mettendo a punto una certa terminologia politico-economica".