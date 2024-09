Sangiuliano, grande ritorno in Rai. L'ex ministro avrà un ufficio a Castel Sant'Angelo

Sangiuliano torna in Rai, il nuovo ufficio a Borgo Sant'Angelo

Gennaro Sangiuliano è tornato a lavorare in Rai, con un ufficio nella sede di Borgo Sant'Angelo. Rimane a disposizione dell'amministratore delegato Roberto Sergio, operando maggiormente dietro le quinte. Ancora nessuna conferma, invece, per il nuovo incarico, ma si prevede che possa unirsi al centro studi della televisione pubblica.

Intanto, Maria Rosaria Boccia, al centro dello scandalo insieme all’ex ministro, come scrive il Corriere della Sera, è sempre più attiva sul suo account Instagram, dove si occupa di rispondere alle critiche e richiedere rettifiche riguardo al suo curriculum, messo in discussione su più fronti.

Il dibattito, però, si è realmente intensificato quando è emerso che Arianna Meloni, sorella della premier, potrebbe aver influenzato la revoca della sua nomina a consigliera all'interno del ministero della Cultura, un fatto che Boccia ha commentato pubblicamente, sollevando dubbi sulla veridicità delle sue affermazioni di aver insegnato nelle università Federico II di Napoli e Luigi Vanvitelli, entrambe le quali hanno negato.

Ma nonostante le smentite degli atenei, Boccia ha presentato alcuni documenti a supporto della sua partecipazione accademica: uno attestava il suo ruolo attivo come docente in un Master di II livello in Medicina per l'anno accademico 2024/2025 alla Federico II, firmato dal professore Francesco D’Andrea; l'altro documentava un intervento didattico gratuito e telematico alla Vanvitelli, con un attestato firmato da Marcellino Monda.