Sanremo 2023, 32 i Big in gara: nomi pazzeschi. Eccoli in anteprima

Sanremo 2023, spazio poi ai giovani



Sanremo 2023 si sta avvicinando. Amadeus, conduttore e direttore artistico per il quarto anno consecutivo, è al lavoro per ascoltare e selezionare i brani che i papabili Big hanno presentato. Di questi, però, ne resteranno solo 22. Ebbene, in attesa della decisione definitiva sui cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston, iniziano a diffondersi i primi rumors sui papabili nomi.



Che, sempre secondo indiscrezioni, per ora sarebbero 32.I papabili concorrenti di Sanremo 2023. Tra questi ci sono alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale italiano: si parla di un possibile ritorno di Biagio Antonacci, così come di Raf, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Elodie e Levante.



Spazio poi ai giovani, che si sono affacciati al mondo discografico più di recente: tra di loro, per esempio, la cantautrice Ariete, Madame (forse in duetto con Giuliano Sangiorgi), Matteo Bocelli, Cosmo, LDA, Lazza, Bresh, Galeffi e Sissi o Vasco Brondi.



Tornano all’Ariston anche Colapesce e Dimartino, dopo il successo di “Musica leggerissima”, e il vincitore del 2020 Diodato, ma anche l’ultimo classificato dello scorso anno Tananai. Dalla scena indie arrivano poi Coez e Carl Brave, mentre la quota rock è rappresentata da Manuel Agnelli, al suo esordio da solista, e dai Fast Animals and Slow Kids.



Tra i papabili concorrenti ci sono anche Motta, i Modà, Mr Rain, e i grandi ritorni di Marcella Bella, dei Ricchi e Poveri e di Paola e Chiara. Parlando di duetti, troviamo anche Myss Keta con Il Pagante, Fedez con Rosa Chemical, Francesco Renga con Nek, J-Ax con Max Pezzali, Jack Savoretti con Svegliaginevra.