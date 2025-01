Sanremo 2025, quando inizia e dove vederlo

Manca meno di un mese a Sanremo 2025 - prima serata l'11 febbraio e finale il 15 ovviamente sempre in diretta su Rai 1 e RaiPlay - quello del Carlo Conti bis. Dopo le tre edizioni consecutive (dal 2015 al 2017), torna sul palco dell'Ariston (e così anche nel 2026), prendendo il testimone da Amadeus (reduce da una cinquina di Festival da record negli ascolti tv).

Sanremo 2025, i cantanti in gara

Dopo aver annunciato poche settimane fa i cantanti in gara, con un cast si preannuncia molto interessante (da Toni Effe a Fedez, passando per Elodie, qui tutti i nomi), c'è molta curiosità sui co-conduttori di questa edizione

Sanremo 2025, Alessandro Cattelan co-conduttore della finale con Carlo Conti

Intanto una certezza: la sera della proclamazione (sabato 15 febbraio) al fianco di Carlo Conti ci sarà Alessandro Cattelan, che guiderà dal martedì al venerdì anche il Dopofestival (mentre Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio saranno i conduttori del PrimaFestival).

Sanremo 2025: Andrea Delogu, Giulia De Lellis e i co-conduttori al fianco di Carlo Conti - I nomi, rumors

E poi siamo alle indiscrezioni. Intanto un nome caldo è quello di Serena Rossi, attrice protagonista in questi giorni con il ritorno su Rai 1 della nuova stagione della serie tv Mina Settembre (domenica 12 gennaio un risultato super che ha sbaragliato Canale 5 negli ascolti tv). Secondo nome forte? Geppy Cucciari, che attualmente sta conducendo il people show di Rai3 - tra cultura, arte e attualità - Splendida Cornice. E ancora: ottime chanche per Alessia Marcuzzi, in questi giorni su Prime Video con il game show Red Carpet - Vip al tappeto (vedi qui l'intervista di Affari ad Elettra Lamborghini che parla anche del suo progetto musicale) e recentemente al fianco di Carlo Conti in Tale e Quale Show.

Nel borsino del co-conduttore/ospite di Sanremo però girano altri artisti che affascinano, tra rumors e suggestioni. Intanto Luisa Ranieri, protagonista sulla Rai con ‘Lolita Lobosco’ e Matilde Gioli (al fianco di Luca Argentero in Doc - Nelle tue mani, la cui quarta stagione non tornerà però prima del 2026). Attenti poi a Giulia De Lellis, pure lei star in Red Carpet (qui l'intervista) in un Festival di Sanremo che vedrà in gara il suo fidanzato Tony Effe. Outsider: possibili, ma con quotazioni oscillanti, Katia Follesa e Annalisa, senza dimenticare Mahmood. E poi un nome che gira dalla scorsa estate, quando condusse il Tim Summer Hits proprio al fianco di Carlo Conti: Andrea Delogu (attualmente alla guida de La Porta Magica su Rai2).

Milly Carlucci? Il suo nome è girato, anche se la conduttrice di Ballando con le Stelle nelle scorse settimane aveva raffreddato la pista. “Io a Sanremo come co-co di Conti? Secondo me questa è una cosa generata dal chiacchiericcio social, perché Carlo non me ne ha parlato. Ci sentiamo anche via messaggio, se mi avesse voluto coinvolgere me ne avrebbe mandato almeno uno"