Giulia De Lellis star nel nuovo game show con Marcuzzi e Gialappa's: "Il momento più difficile è stato quando..." - L'intervista

Giulia De Lellis a Red Carpet - Vip al tappeto: "Il momento più difficile? Dopo una caduta. Al Festival di Venezia..." - Intervista

Come è stata la tua esperienza in questo programma?

"È stata molto divertente e spero che - guardandolo da casa - possa far ridere almeno un po' di quanto ha fatto ridere me"

Il momento più difficile

"I 5 minuti dopo una caduta, senza fare troppi spoiler ed entrare nel dettaglio. C'è stato un attimo di panico"

Il tuo primo Red Carpet te lo ricordi

"Sì, ero giovanissima, avevo una paura incredibile, ma andò nel migliore dei modi e lo ricordo come un bel momento"

La cosa più difficile sul Red Carpet

"Mettere d'accordo tutti i fotografi che chiamano da destra a sinistra, sopra e sotto e non capire dove guardare. Così ho imparato che li guardo tutti lentamente, da destra a sinistra, così sono tutti felici"

Un red carpet che vorresti fare?

"Ma in realtà per i miei soli 28 anni sono felice di tutti quelli che ho fatto"

Ma ce n'è uno che ti ha emozionato di più?

"Mi ha emozionato, l'ultimo Red Carpet che è fatto quest'anno a Venezia in veste di attrice alla presentazione di un corto a cui ho partecipato. Quella è stato veramente forse il più sentito"

E poi... guarda la video intervista di Affaritaliani.it a Giulia De Lellis

Red Carpet VIP al Tappeto con Alessia Marcuzzi e la Gialappa's. Cast, dove vederlo, video-trailer

Prime Video lancia il nuovo game show original italiano Red Carpet - Vip al tappeto dal 9 gennaio (prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios). La Boss Alessia Marcuzzi apre un'agenzia di bodyguard e li mette alla prova. Con lei la Gialappa's Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci reduce da un autunno d'oro con il trionfo negli ascolti tv del GialappaShow su TV8, un'edizione da record) e 5 dive intramontabili (Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta) scortate da 9 bodyguard improbabili (Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato).

La missione? Affrontare un tappeto rosso pieno di insidie senza far mai uscire le dive dal red carpet. Tre squadre di bodyguard devono scortare sino al traguardo finale cinque celebrities tenendole a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori sul loro percorso. Il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi.