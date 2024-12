GialappaShow, edizione record (ascolti tv) e Max Giusti in versione Alessandro Borghese è uno spettacolo / VIDEO

Ascolti tv, GialappaShow, l'edizione più vista di sempre

L'edizione più vista di sempre (sia su Tv8 che su Sky): il GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto da Mago Forest ha chiuso con l’ultima puntata della stagione con Elettra Lamborghini special guest star e lo ha fatto confermando i numeri super di tutto questo autunno negli ascolti tv. La puntata di lunedì 9 dicembre 2024 - su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand – ha registrato complessivamente 1 milione e 293 mila spettatori medi. Il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare quasi un milione di spettatori medi con il 5,7% di share.

Solo TV8 ha totalizzato 852 mila spettatori medi e il 4,94% di share (qui tutti i trend della prima serata di ieri col Grande Fratello che sorpassa L'Amica Geniale e Giletti che...)

Un'edizione piena di imitazioni e parodie diventate virali anche in rete, dal Sinner di Giovanni Vernia (poi protagonista anche con Achille Lauro), al ritorno di Alessandro Borghese e Aurelio De Laurentiis con Max Giusti a vestire i loro panni, passando per Brenda Lodigiani eclettica come sempre tra Annalisa (pardon Annalaisa), la novità Lazza e in versione Brunetta dei Ricchi e Poveri, Veronica Barbieri sempre protagonista come Ilary Blasi, gli intoccabili e imperdibili Jean Claude e Madre (Marcello Cesena - Simona Gabbarino), Luigi Esposito (del duo Gigi e Ross) nei panni di Stefano De Martino, la 'serie' medical tutta da ridere Doc Doc (con Alessandro Betti e Brenda Lodigiani con la new entry Herbert Ballerina). E si potrebbe andare avanti in un menù ricchissimo guidati dai (Master)Chef (a proposito di programmi Sky in ripartenza nelle prossime ore) della Gialappa's assieme al Mago Forest.

Quando torna il GialappaShow in tv?

La Gialappa's band con il Mago Forest e tutta la squadra tornerano in primavera sempre su Sky e TV8, ma aspettando la nuova stagione, lunedì 16 dicembre, ci sarà il “Best Of” con il meglio di tutta la stagione del GialappaShow.

GialappaShow, Max Giusti e la 'filosofia di vita' di Alessandro Borghese / VIDEO





GialappaShow, gli ospiti della puntata di fine stagione

Tanti gli ospiti che lunedì sera hanno partecipato all'ultima puntata stagionale del GialappaShow: nell’anteprima la briffatrice Miriam, alias Brenda Lodigiani, ha accolto con la sua proverbiale ospitalità Geppi Cucciari. E poi, Ermal Meta, Eugenio Finardi e Giancarlo Parisi si sono esibiti sul palco con I Neri per Caso sulle note di “Under Pressure” dei Queen e di “Heroes” di David Bowie. A impreziosire una puntata ricca di colpi di scena anche il Conte Uguccione, alias Bebo Storti, e Lillo del duo Lillo&Greg.