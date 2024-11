Sanremo 2025, Cattelan conduttore (l'annuncio ufficiale). "Sono un po' di nicchia"

Sanremo 2025, Carlo Conti: ‘Cattelan tra i co-conduttori della serata finale’

Alessandro Cattelan sarà tra i co-conduttori della serata finale del festival di Sanremo 2025. Ad annunciarlo è Carlo Conti durante la conferenza di presentazione di Sanremo Giovani. Rivolgendosi direttamente a Cattelan, Carlo Conti ha scherzato: "Quest'anno salirai sul palco di Sanremo. Venerdì sera finisce il Dopofestival e quindi sabato sera non avrei niente da fare. Per questo sarai uno dei co-conduttori della serata finale del festival".

Sanremo: Cattelan, ‘non è il mio punto di arrivo’

“Non voglio fare polemica, ma se dovessi prevedere il futuro, probabilmente non condurrò mai Sanremo”. Così Alessandro Cattelan, durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo giovani, risponde alle ricorrenti voci su una sua possibile conduzione del Festival. Per quel palco, afferma Cattelan, “ci serve una persona molto brava e molto larga. Carlo (Conti, ndr) è una persona molto brava e molto larga. Io so fare bene il mio lavoro e sono un po' di nicchia”. Cattelan prosegue spiegando il suo punto di vista: “Ogni cosa che faccio, però, rischia di essere svilita e questo crea un equivoco. Si può fare un ottimo lavoro anche senza dover per forza arrivare a Sanremo. Sanremo non è necessariamente il punto di arrivo. Vorrei sfatare la convinzione che si faccia tutto per poi approdare lì”.