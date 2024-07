Sanremo 2025-Rai, Mediaset schiera il calcio: Milan-Inter-Juventus vs Carlo Conti

Sanremo 2025-Rai, Mediaset scende in campo con Milan, Inter, Juventus e i big match di Coppa Italia?

Mancano sette mesi a Saremo 2025 (dal 4 all'8 febbraio) e già si intravede... una controprogrammazione pericolosa per il Festival che rivedrà Carlo Conti sul palco dell'Ariston (già protagonista per tre edizioni di fila, 2015, 2016 e 2017) dopo i cinque anni targati da Amadeus (come noto passato al Nove).

Infatti quella settimana - dal 4 al 6 febbraio - è prevista la disputa dei quarti di finale di Coppa Italia. Competizione che anche nella prossima stagione andrà in onda su Mediaset (dunque Canale 5 o Italia 1). E per giunta, il menù potrebbe essere molto ricco: possibili incroci Milan-Roma, Lazio-Inter, Juventus-Fiorentina e Bologna-Atalanta (se le big passeranno gli ottavi ovviamente).

Una programmazione stabilita non da Mediaset, ma dai tabelloni compilati nelle scorse ore in Lega Serie A.

Sanremo, Sergio (ad Rai) contro Lega Serie A: 'Quarti Coppa Italia in contrapposizione con Festival'

E l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio ha espresso il suo stupore in un post social. "Incredibile - scrive l'ad della tv di Viale Mazzini - calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?".

Sanremo 2025, Annalisa in co-conduzione con Carlo Conti?

A proposito del Festival di Sanremo 2025, da registrare nelle scorse ore le parole di Annalisa. Da qualche tempo girano indiscrezioni su una sua possibile partecipazione. Questa volta non come cantante (dopo il terzo posto del suo Sinceramente nel 2024), ma al fianco di Carlo Conti. Rumors o suggestioni? “Co-condurre il Festival di Sanremo? Premettiamo che Carlo Conti non mi ha detto nulla, quindi questo è gossip, perché ci sta, ma sarebbe figo”, le parole di Annalisa, ai microfoni di Radio Subasio, durante l’ultima puntata della stagione indoor di Radio Subasio Music Club. E sollecitata dal conduttore Manuel Saraca ha ammesso che una partecipazione sul palco dell’Ariston in questo ruolo inedito “per una volta senza stress non sarebbe male – ha ironizzato, precisando - che poi diventerebbe comunque stressante per altre ragioni immagino”.