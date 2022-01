Sanremo, rivelati i cinque sponsor: "Non più pubblicità, ma progetti ad hoc"

Sanremo 2022, Rai Pubblicità svela i 5 sponsor: Eni, Costa Crociere, Suzuki, Lavazza, e Ferrero

A poche ore dall’inizio della 72° edizione del Festival di Sanremo, Rai Pubblicità annuncia le aziende partner della manifestazione. “Per valorizzare al massimo il Festival, quest’anno abbiamo proposto al mercato un modello non più basato sulla sponsorizzazione ma sull’ ideazione di progetti ad hoc, sviluppati sulle esigenze di comunicazione dei singoli partner. Non più un ‘formato di sponsorizzazione’ ma un insieme di progetti perfettamente integrati con il tessuto editoriale del Festival, grazie ad un lavoro di stretta sinergia con Rai 1 e con la Direzione Artistica”, ha dichiarato Gian Paolo Tagliavia, Amministratore Delegato di Rai Pubblicità.

Plenitude (Eni gas e luce), sarà protagonista del green carpet, che prende il posto del ce­lebre red carpet. La partnership con Rai e Rai Pubblicità darà vita durante il Festival a un processo per analizzare, per la prima volta, l’impatto dell’evento in termini di consumi ed emissioni di CO2 correlate all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento stesso, attraverso strumenti innovativi.

Costa Crociere sarà presente con un’iniziativa speciale. Costa Toscana, la nuova “nave green” della compagnia, ali­mentata a gas naturale liquefatto, sarà ormeggiata nel mare di fronte alla città. I teatri della nave ospiteranno artisti e performance, con padroni di casa Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Si trasferisce a bordo anche Tre per due, la trasmissione di Rai Radio2.

Suzuki ha scelto la kermesse Rai per far debuttare la sua nuova S-Cross Hybrid, realizzata nel Centro stile Suzuki di Torino, uno dei 4 centri stile Suzuki.

Lavazza sarà presente in modo capillare con la campagna dedicata alle prime capsule realizzate a zero im­patto di CO2.

Ferrero: il World Nutella Day, celebrato in tutto il mondo ogni anno il 5 febbraio, arriverà anche sul palco dell’Ariston.