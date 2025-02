Sanremo 2025, tensione tra Fedez e Giletti dietro le quinte: ecco cosa è successo davvero

Sanremo 2025, Fedez evita Giletti dietro le quinte

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, Fedez ha evitato Massimo Giletti dietro le quinte del Teatro Ariston. In un video pubblicato dalla testa Mowmag, si vedrebbe chiaramente il rapper non salutare Giletti, dirigendosi invece verso Damiano David. Il conduttore de Lo Stato delle cose ha cercato di fermarlo, trattenendolo per chiedere spiegazioni, ma Fedez ha risposto: "Giuro che ti chiamo". Giletti, visibilmente sorpreso, ha replicato: "Questa me la devi spiegare".

La tensione tra i due potrebbe essere legata alla recente puntata del programma di Giletti, in cui si è parlato di Fedez, in particolare riguardo all'inchiesta sugli ultras e al suo rapporto con Luca Lucci. Nelle ultime puntate di Lo Stato delle cose, sono emersi anche altri temi legati alla vita privata del rapper, come le dichiarazioni su Bella Stronza di Marco Masini. Fedez, pur non risultando indagato nell'inchiesta, sembra aver reagito alla copertura mediatica, alimentando così il confronto con Giletti.