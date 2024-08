"Sarò la nuova Santi Licheri". L'avvocata Bernardini de Pace diventa giudice di Forum

Bernardini de Pace, da avvocata a giudice: parte la nuova avventura a Forum su Canale 5

L'avvocata Annamaria Bernardini de Pace si appresta a diventare giudice, una delle legali più celebri d'Italia dal 9 settembre entrerà nelle case di milioni di italiani, sarà lei il nuovo magistrato di Forum, il programma di Canale 5, condotto da Barbara Palombelli, che simula processi partendo da storie vere. "Erano anni - dice de Pace a Il Corriere della Sera - che Barbara Palombelli mi chiedeva di farlo, ho pensato che era ora. E quindi cambio: da avvocato mi ritrovo giudice. Mi farà bene ritrovarmi dall’altra parte e dirimere le liti. Del resto, sono una appassionata di trame, quindi mi vedo bene come giudice: la penso come Che Guevara, penso che la verità sia rivoluzionaria. I processi si basano su quella dettata dalle prove, in tv vorrei trovare la strada della verità vera".

Diventerà il nuovo Santi Licheri, un magistrato diventato per molti un personaggio di famiglia. "Mi piacerebbe - dice de Pace a Il Corriere - succedesse con me la stessa cosa. Santi Licheri è uno dei miei modelli. Gli ho stretto la mano solo una volta, tanti anni fa, a una conferenza a cui eravamo stati invitati, mai avrei pensato...". Quelli di Forum sono contenziosi rappresentati. "Sì, ma le storie sono vere, motivo per cui prendo molto seriamente questo ruolo. Bisogna metterci tutta la coscienza e la competenza possibili per accontentare la voglia di giustizia delle persone". A darle grande fama sono stati diversi divorzi famosi, "eppure mi emoziono ancora per l’ultima causa che devo seguire".