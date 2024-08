Ascolti tv, Canale 5 batte Rai 1 con Zeling: la risata tira più del poliziesco

Ascolti tv ieri 26 agosto 2024: l'Opera all'Arena di Varona si ferma al 2,9% di share

Zelig su Canale 5 conquista la prima serata con 1.642.000 spettatori per il 14.4% di share. Seconda posizione per Nero a Metà con 1.765.000 spettatori pari al 13.1% di share. Medaglia di bronzo per Chicago P.D. su Italia 1 con 1.106.000 spettatori per il 7.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 agosto 2024 per le altre reti: Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2 con 706.000 spettatori (5.1%) La Grande Opera all’Arena di Verona su Rai3 con 383.000 spettatori (2.9%), Shall We Dance? su Rete 4 con 649.000 spettatori (4.9%), L’assassinio del banchiere di Dio su La7 con 409.000 spettatori (3.6%), Cani sciolti su TV8 con 318.000 spettatori (2.4%), Colpevole d’innocenza sul Nove con 482.000 spettatori (3.6%).